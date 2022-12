Idrogeno: Pichetto, per avvio mercato Ue garantire condizioni parita' operatori

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 19 dic - Per le regole Ue sui soggetti che gestiranno in futuro la rete per l'idrogeno l'Italia ritiene necessario 'nella fase di avvio del mercato un approccio graduale e flessibile garantendo condizioni di parita' agli operatori". Lo ha sostenuto il ministro della sicurezza energetica Gilberto Pichetto al Consiglio Ue energia aggiungendo che 'l'applicazione immediata del modello di separazione societaria puo' ostacolare lo sviluppo dell'idrogeno impedendo ai gestori di investire nella produzione, mentre devono svilupparsi le reti di trasporto dell'idrogeno'. Di qui la proposta di 'un approccio graduale soggetto alla verifica dell'autorita' di regolazione delle condizioni di mercato per non pregiudicare l'accesso non discriminatorio alle reti di gas e dell'idrogeno".

Aps

(RADIOCOR) 19-12-22 12:23:13 (0269)ENE,EURO 5 NNNN