Idrogeno: Italia-Germania, dal South H2 Corridor 4mln t l'anno dal Nord Africa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 1 apr - L'idrogeno sempre piu' al centro della corsa verso la transizione energetica. E si consolidano i rapporti tra Italia e Germania. Per fare il punto sul Piano d'azione Italia-Germania, siglato Paesi lo scorso novembre, e il progetto South H2 Corridor, che mira a collegare il Nord Africa con l'Europa centrale anche per il trasporto di idrogeno, il Bavarian-Italian Hydrogen Forum, organizzato da H2IT - Associazione Italiana Idrogeno con H2.B (Hydrogen Center Bavaria) e Italcam (Camera di Commercio Italiana Monaco-Stoccarda), con oltre 120 rappresentanti dell'industria dell'idrogeno di Baviera e Italia. 'Un progetto in cui l'Italia ha un importanza strategica nel panorama energetico europeo', ha sottolineato la vicepresidente di H2IT, Dina Lanzi.

Al centro il South H2 Corridor, noto anche come il "Corridoio meridionale dell'idrogeno'. Un'infrastruttura di tubature lunga circa 3.300 km, dedicata al trasferimento dell'idrogeno, che connette Italia, Austria e Germania con il Nord Africa. Il progetto e' in fase di sviluppo da parte di Snam in collaborazione con gli operatori austriaci Tag e Gca e la tedesca Bayernets, e, secondo quanto emerso nell'incontro bavarese, l'infrastruttura permettera' di importare circa 4 milioni di tonnellate di idrogeno l'anno dal Nord Africa, coprendo il 40% dell'obiettivo di importazione fissato dal piano REPowerEU.

