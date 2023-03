Idrogeno: Folgiero (ad Fincantieri), a breve il primo sommergibile a celle tutto italiano

Intervento all'Hydrogen Forum del Sole 24 Ore (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 mar - 'Quello dell'idrogeno e' un tema affascinante quanto complesso, perche' nel processo di marinizzazione emergono problemi di pesi e spazi, il cui equilibrio in mare e' fondamentale.

L'idrogeno necessita di circa un quintuplo dello spazio. Noi forniamo la Marina militare italiana, che gestisce le celle combustibili a mare, da ben 15 anni. E su questo fronte Fincantieri ha promesso alla Marina militare che costruira' il prossimo sommergibile a celle a combustibili con tecnologia interamente italiana. Inoltre Fincantieri, che e' la piu' grande azienda di cantieristica al mondo, puo' vantare di una presenza strategica in Nord Europa nel settore della transizione energetica a mare. In Norvegia abbiamo una societa', la Vard, con la quale stiamo realizzando 15 navi da 85 metri per lavorare sui campi eolici offshore e sulla marinizzazione dell'ammoniaca. E con il progetto Ipcei realizzeremo la prima nave a idrogeno per un grande armatore visionario, stiamo gia' lavorando a questo obiettivo'. Lo ha detto Pierroberto Folgiero, ad Fincantieri, nel corso della terza edizione dell''Hydrogen Forum' del Sole 24 Ore, evento di riferimento per il sistema degli operatori e delle imprese di prodotti e servizi del settore energetico. Il tema di questa edizione sara' 'Idrogeno: risorsa energetica sostenibile e alleato chiave della transizione ecologica'.

