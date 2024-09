Idrogeno: ad Avl Italia il bando per bus e treni green dell'ente autonomo Volturno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 set - Avl Italia, filiale italiana della multinazionale austriaca specializzata in soluzioni tecnologiche e sistemi per la mobilita' sostenibile, si e' aggiudicata la gara d'appalto indetta dall'Ente Autonomo Volturno per la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno verde da 5mw per i treni e i bus del trasporto pubblico locale. L'impianto sara' alimentato unicamente da energia verde e corredato da un impianto solare. 'La sfida del trasporto sostenibile non e' solo costruire veicoli a basso impatto ambientale ma anche sviluppare un'infrastruttura accessibile e in grado di sostenere tutto il sistema', ha commentato Dino Brancale, ad AVL Italia. 'Questo progetto rappresenta una opportunita' per il territorio di Piedimonte Matese (Caserta) e per l'intera regione Campania, unendo innovazione e sostenibilita'. La scelta di localizzare l'impianto in questo territorio conferma la nostra volonta' di investire in aree strategiche, contribuendo allo sviluppo dell'economia locale e rafforzando la nostra rete infrastrutturale per un futuro sostenibile', le parole di Umberto De Gregorio, presidente e dg dell'Ente Autonomo Volturno.

ami

(RADIOCOR) 14-09-24 13:13:10 (0272) 5 NNNN