Idroelettrico: Pichetto, modificare struttura norma concessioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 22 mag - 'Sono convinto che si debba modificare la struttura della norma che impone la gara pura o il project financing vincolato sull'attuale principio delle gare d'appalto'. Cosi' il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del festival dell'Economia di Trento, in merito alla questione delle concessioni idroelettriche, un tema particolarmente caro al Trentino Alto Adige. 'Sostengo', ha aggiunto, 'che bisogna anche qui in Trentino con un ambito europeo trovare una soluzione, un percorso perche' si possa definire e contrattare eventuali rinnovi'.

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