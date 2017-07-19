Idroelettrico: Dal Fabbro (Iren), e' bene del Paese, va gestito da multiutility

'Nessun progetto occulto di liberalizzazione estrema' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cernobbio, 05 set - L'idroelettrico 'e' un bene del Paese che va preservato e difeso. Le entita' che possono meglio gestire l'idroelettrico sono le entita' che da 50-100 anni gia' lo fanno e lo proteggono che sono le mulitutility. Che non ci siamo progetti occulti di passare l'idroelettrico in mano a entita' straniere finanziarie perche', cosi' come avviene in Francia, la difesa degli interessi nazionali deve passare prima degli interessi di liberalizzazione estrema, di iper capitalismo e di turbo capitalismo'. Lo ha affermato il presidente di Iren, Luca dal Fabbro, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio.

'La difesa dell'interesse nazionale lo si fa difendendo le nostre imprese, i nostri impianti e l'idroelettrico. Questo turbo capitalismo sull'idroelettrico, oltre ad essere nocivo per gli interessi nazionali, e' nocivo per i cittadini. Se c'e' un idroelettrico che funziona ed e' il migliore in Europa e' perche' ci sono le multiutility', ha aggiunto.

'Vorrei evitare di vedere bande di banchieri e bancari speculare sull'idroelettrico e trasformarlo in qualcosa di finanziario'.

