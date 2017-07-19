Dati
            Notizie Radiocor

            Idroelettrico: Bufo (Iren), investimenti per 300 mln nei prossimi 10 anni

            Posizionati con Reg Piemonte per rinnovo concessioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Venezia, 24 ott - "Nel nostro Dna c'e' molto forte l'attenzione per il settore idroelettrico.

            Per questo prevediamo investimenti per circa 300 mln di euro in questo settore nei prossimi 10 anni".

            Cosi' l'ad di Iren Gianluca Bufo a margine della prima edizione di InSummit, la due giorni di convegno in corso attualmente presso la sala congressi del JW Marriott all'Isola delle Rose a Venezia.

            "Con la Regione Piemonte - ha aggiunto Bufo - siamo gia' posizionati con un'iniziativa che ha l'obiettivo di destinare una quota parte di quella produzione idroelettrica a un prezzo veramente vantaggioso alle comunita' locali".

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Iren 2,708 -1,81 11.37.36 2,696 2,76 2,76


