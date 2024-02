Idrico: Accadueo a novembre a Bari, le opportunita' per Centro sud e Mediterraneo

27-28 novembre alla Nuova Fiera del Levante a Bari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 feb - Accadueo, l'appuntamento internazionale per i professionisti del settore idrico organizzato da Bologna Fiere Water&Energy - Bfwe, si espande e arriva per la sua diciassettesima edizione in Puglia, a Bari. Da quest'anno - annuncia un comunicato - negli anni pari, Accadueo si svolgera' presso la Nuova Fiera del Levante di Bari, offrendo l'opportunita' di intensificare le alleanze strategiche ed industriali nel settore del servizio idrico tra aziende, operatori e istituzioni del Centro Sud e dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Nel 2024 l'appuntamento e' gia' fissato per il 27-28 novembre. Accadueo continuera' la sua tradizionale presenza a Bologna negli anni dispari.

L'evento, spiega un comunicato, affianchera' a una parte espositiva, eventi convegnistici e formativi. Si parlera' dunque di riuso, digitalizzazione, dissalazione, irrigazione, recupero, smart metering, depurazione e di tutte quelle tecnologie innovative che contribuiscono a minimizzare le perdite idriche, a garantire la fornitura continua di acqua potabile di qualita' e a modernizzare le infrastrutture nell'ottica dell'economia circolare. Tutti temi affrontati da sempre in occasione di Accadueo, che a Bari verranno calati nella realta' del territorio.

