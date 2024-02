Idrico: Accadueo a novembre a Bari, le opportunita' per Centro sud e Mediterraneo -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 feb - 'Visto il grande successo della tre giorni a Bologna di ottobre, Bfwe ha deciso di esplorare nuovi sbocchi nel Centro Sud prevedendo questa nuova tappa in Puglia". Lo afferma Paolo Angelini, Amministratore Delegato Bfweche aggiunge: "l'obiettivo e' quello di far cogliere alle aziende e agli operatori tutte le opportunita' offerte dal territorio.

L'evento di Bari e' anche l'occasione per favorire un maggior dialogo tra amministrazioni regionali e comunali per una gestione piu' efficiente e meno frammentata del servizio idrico'.

'Siamo molto contenti di ospitare una manifestazione tanto importante come Accadueo. Il nostro obiettivo e' quello di sviluppare sinergie con fiere specializzate ad alto valore aggiunto. Accadueo tratta un tema fondamentale e vitale per tutti noi: la tutela di un bene prezioso come l'acqua in un'ottica di economia sostenibile e circolare. Come Nuova Fiera del Levante possiamo offrire una visione di economia del Sud e possiamo essere un hub del Mediterraneo, favorendo il dialogo tra Europa e tutti i paesi del bacino del Mediterraneo, Balcani, Africa, Medio Oriente', commenta Gaetano Frulli, Presidente della Nuova Fiera del Levante.

'Dopo la felice esperienza di Mecspe, abbiamo deciso di realizzare ad anni alterni a Bari anche Accadueo, certi che questo tema possa riscuotere vivo interesse tra operatori economici ed Istituzioni. Con questo nuovo evento confermiamo e rilanciamo una partnership industriale importante che siamo certi dara' buoni frutti', ha dichiarato Gianpiero Calzolari, Presidente BolognaFiere.

com-vmg

(RADIOCOR) 24-02-24 11:01:00 (0209) 5 NNNN