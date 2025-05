IdentifAI: al via nuovi modelli per il riconoscimento vocale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 3 mag - IdentifAI, start up fondata da Marco Ramilli e Marco Castaldo, rilascia i suoi nuovi modelli per il riconoscimento della voce artificiale, generata da sistemi di IA. La societa' utilizza una piattaforma avanzata basata sull'intelligenza artificiale che rileva e autentica i contenuti digitali, garantendo affidabilita' nel distinguere i media autentici dalle creazioni generate o manipolate dall'IA. Si tratta della prima azienda in Italia a rilasciare modelli de-generativi per il rilevamento della voce artificiale impiegata nelle frodi bancarie ed assicurative. Oltre agli intuibili rischi di truffe nei piu' diversi settori, come banche, assicurazioni, settore immobiliare, turismo e commercio, spiega la societa' in una nota, si pone un serio problema di appropriazione di identita' attraverso l'impiego dei deepfake audio che, in settori sensibili, potrebbe causare seri danni alla sicurezza nazionale o alla tutela dei segreti industriali, ma anche situazioni di allarme sociale.

All'insegna del motto IdentifAI 'We Stand For Truth', la societa' ritiene "assolutamente indispensabile" per aziende, istituzioni e singoli individui dotarsi di strumenti idonei a rilevare, con elevata probabilita', l'origine dei contenuti vocali, a tutela della propria sicurezza.

