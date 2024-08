Idealista: -0,2% prezzi case usate in agosto ma +2,1% su base annua

Costo medio in Italia a 1.857 euro/mq (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Ad agosto i prezzi delle abitazioni usate in Italia hanno registrato una leggera flessione dello 0,2%, secondo l'ultimo indice dei valori immobiliari di idealista, il portale immobiliare leader nello sviluppo tecnologico in Italia. Il prezzo medio delle abitazioni usate si attesta a 1.857 euro al metro quadro. Nonostante il calo mensile, i valori immobiliari sono aumentati sia su base annua (2,1%), sia trimestrale (1,1%).

Milano (4.989 euro/mq), nonostante il calo delle sue quotazioni immobiliari, si conferma anche ad agosto la citta' con i prezzi delle case piu' elevati, davanti a Bolzano (4.597 euro/mq), Venezia (4.481 euro/mq) e Firenze (4.156 euro/mq). In 11 Regioni c'e' stato un incremento rispetto a luglio. I maggiori aumenti si sono verificati in Puglia (0,6%), Trentino-Alto Adige, Abruzzo ed Emilia-Romagna (tutte a 0,5%) e Valle d'Aosta (0,3%). Aumenti piu' contenuti sono stati osservati in altre 6 Regioni, con il Veneto in crescita dello 0,2% e la Calabria dello 0,1%. Il Friuli-Venezia Giulia e' l'unica regione che non ha mostrato variazioni di prezzo rispetto al mese precedente.

