Ideal Standard: Giorgetti, bene accordo su avvio reindustrializzazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 nov - Al ministero dello Sviluppo economico e' stato raggiunto un accordo sull'azienda Ideal Standard per avviare un percorso di reindustrializzazione dello stabilimento di Borgo Valbelluna (in provincia Belluno), con l'obiettivo di individuare nuovi investitori interessati a salvaguardare questo storico sito produttivo e i suoi lavoratori. A sottoscrivere l'accordo Ideal Standard, Regione Veneto e sindacati. La struttura per le crisi d'impresa coordinata da Luca Annibaletti monitorera' l'attuazione del percorso di reindustrializzazione, che sara' sostenuto attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione del Ministero. 'Sono soddisfatto per la sottoscrizione dell'accordo. Quando si lavora - dice il ministro Giancarlo Giorgetti - con scrupolo e serieta', i risultati arrivano per il bene dei lavoratori e delle imprese'.

Com-Sim

