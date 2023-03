Ict: Istat, quasi una persona su 2 acquista on line, picco (+6,5%) nel 2021 -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mar - Nell'uso di Internet, inoltre, si riducono i divari di genere ma permangono quelli territoriali. Nel 2022 il 77,5% della popolazione di 6 anni e piu' ha usato Internet nei tre mesi precedenti l'intervista e il 65,1% si connette giornalmente.

L'uso di Internet ha raggiunto livelli prossimi alla saturazione per gran parte della popolazione. Oltre il 90% delle persone tra 11 e 54 anni si e' connessa alla rete negli ultimi tre mesi, scende invece al 57,2% tra le persone di 65-74 anni e arriva al 20,9% tra le persone di 75 anni e piu'.

Tra il 2020 e il 2022 aumenta di 7 punti percentuali l'uso della rete. L'accelerazione maggiore si e' registrata tra il 2020 e il 2021 (+4,4 punti percentuali) mentre nell'ultimo anno l'incremento e' stato piu' contenuto (+2,6 punti percentuali). Tale andamento trova giustificazione con la fine del periodo di restrizione dovuto alla pandemia che, ad esempio, comporta un decremento di 2,7 punti percentuali per la coorte dei 6-10 anni, dovuto in parte alla riduzione del ricorso alla didattica a distanza. Si consolida invece l'utilizzo del web per la coorte dei 15-19enni. In tutte le altre classi di eta' si continuano a registrare incrementi sensibili, in particolare per i 60-64enni dove si evidenzia l'incremento maggiore (+6,6 punti percentuali).

L'analisi temporale evidenzia una chiara tendenza verso una progressiva riduzione dei divari di genere anche se il rapporto con le Ict risulta ancora essere significativamente diverso tra la popolazione maschile e femminile.

Riguardo gli acquisti on line, un particolare aspetto dell'uso di Internet nella vita quotidiana e' il commercio elettronico. Nel 2022 il 48,2% della popolazione di 14 anni e piu' ha usato Internet nei 12 mesi precedenti l'intervista per fare acquisti online. Circa un terzo (32,3%) di queste persone ha ordinato o comprato merci o servizi nei tre mesi precedenti l'intervista, il 10,6% nel corso dell'anno e il 5,3% piu' di un anno fa. Sono piu' propensi a comprare online gli uomini (52,4%, il 44,4% delle donne), i residenti nel Nord (52,8%, il 40,3% del Mezzogiorno) e, soprattutto, i giovani tra i 20 e i 24 anni (75,7%). Tra il 2020 e il 2021 si e' registrato un incremento di 6,5 punti percentuali nel ricorso al commercio elettronico, grazie all'aumento di utenti che hanno effettuato almeno un acquisto online negli ultimi tre mesi precedenti l'intervista (dal 27,3% nel 2020 al 34,8% nel 2021). Nell'ultimo anno si registra invece un sensibile decremento sia per quanto riguarda l'indicatore complessivo (che passa dal 50,3% del 2021 al 48,2% del 2022) sia per quello riferito all'acquisto negli ultimi tre mesi (dal 34,8% del 2021 al 32,3% del 2022). Tale variazione trova giustificazione nella fine delle restrizioni dovute alla pandemia. Un andamento analogo si registra anche in altri paesi europei, in particolare in Danimarca, Germania, Olanda e Francia.

