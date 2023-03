Ict: Istat, quasi una persona su 2 acquista on line, picco (+6,5%) nel 2021 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mar - Nel 2022 il tasso di diffusione di Internet tra le famiglie residenti in Italia con almeno un componente di 16-74 anni e' del 91,4%, valore in linea con la media EU27 (92,5%). Il Paese, quindi, in questi tre anni ha recuperato il gap che lo caratterizzava in passato. Se si allarga l'analisi a tutte le famiglie residenti sul territorio italiano la quota di quelle che dispone di un accesso a Internet scende all'83,1 per cento. Nelle famiglie composte da soli anziani si rileva infatti una minore diffusione: solo una su due (49,8%) dispone di un accesso, a fronte del 98,8% di quelle in cui e' presente almeno un minore e del 93,4% di quelle senza minori ma i cui componenti non siano solo anziani. In questi ultimi anni, nonostante l'accelerazione nell'utilizzo delle Ict, le famiglie costituite da soli anziani non sono riuscite a recuperare il gap di partenza.

L'analisi territoriale conferma il gradiente Nord-Sud. Il Trentino-Alto Adige (88,9%) e la Lombardia (86,1%) sono le regioni con la percentuale piu' alta di famiglie connesse a Internet; all'opposto si collocano la Puglia (78,2%), la Basilicata (77,5%) e la Calabria (73,6%). Va sottolineato, pero', che in questi ultimi tre anni i divari territoriali si sono progressivamente attenuati.

Tra le famiglie senza Internet, 6 su 10 non ne dispone perche' non lo sa utilizzare. La maggior parte delle famiglie senza accesso a Internet da casa indica come principale motivo la mancanza di capacita' (59,9%) e il 21,5% non considera Internet uno strumento utile e interessante.

Seguono motivazioni di ordine economico, legate all'alto costo dei collegamenti o degli strumenti necessari (11,9%), mentre il 7,8% non naviga in Rete da casa perche' almeno un componente della famiglia accede a Internet da un altro luogo.

Com-Sim

(RADIOCOR) 17-03-23 12:46:22 (0269) 5 NNNN