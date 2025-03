Icm-Maltauro: stima ricavi 2024 stabili a 686 mln, record commesse

Nuovi progetti per 1,1 mld, +51% su target piano 2024-26 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 19 mar - Record di nuove commesse per il Gruppo ICM-Impresa Costruzioni Maltauro. Nel 2024 la societa' vicentina ha infatti acquisito nuovi progetti per un valore complessivo di 1,1 miliardi di euro (+51% sul target stabilito dal piano industriale 2024)-26, portando il portafoglio consolidato a oltre 3,8 miliardi di euro, l'82% del quale costituito da commesse sul territorio nazionale. I principali indicatori stimano il fatturato 2024 del Gruppo a 686 milioni di euro, in linea con il valore registrato nel 2023 (683 milioni), e un ebitda di circa 46 milioni, superiore alle previsioni.

'Il Pnrr rappresenta sicuramente un driver essenziale per la crescita della nostra azienda, che a sua volta gioca un ruolo di protagonista nello sviluppo infrastrutturale del Paese - spiega Gianfranco Simonetto, presidente di Gruppo Icm. - Le opere finanziate attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza costituiscono infatti una quota rilevante del nostro portafoglio, pari a circa il 33% del totale, con un valore complessivo di 1,3 miliardi di euro".

Tra le principali commesse: la realizzazione del Lotto 3 (Stralcio IX) relativa all'adeguamento strutturale per la sicurezza sismica dell'A25 in Abruzzo, assegnato a Gruppo Icm nel gennaio 2025 per un valore complessivo di oltre 150 milioni di euro; la riqualificazione dell'area 'Ex Yard Belleli' del Porto di Taranto, un progetto da oltre 152 mln di euro che prevede la messa in sicurezza permanente, la riconversione industriale, e lo sviluppo economico e produttivo di un'area complessiva di circa 230mila metri quadrati; la costruzione della diga sul Rio Monti Nieddu nell'area di Sarroch in provincia di Cagliari aggiudicata nell'ultimo trimestre del 2024 per un valore di oltre 90 mln di euro.

