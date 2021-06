Ice: Ferro, export italiano e fiere ripartiti, noi al fianco imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 giu - 'Le fiere ripartono in persona e l'export del nostro Paese e' gia' ripartito. Lo certificano i dati Istat piu' recenti'. Lo ha affermato Carlo Ferro, presidente di Ice, in occasione dell'evento "Milano torna Fiera", che si e' tenuto questa mattina a Milano. 'Le esportazioni dall'Italia nei primi quattro mesi dell'anno sono del 4,2% superiori all'analogo periodo 2019, quindi rispetto ai livelli pre-Covid. Il sistema fieristico e' ripartito in questi giorni, come suggerisce l'evento di oggi, "Milano torna Fiera". Non ha perso tempo il governo che, dal 15 di giugno, ha consentito la riapertura delle fiere in persona; non ha perso tempo il sistema fieristico che dal 15 giugno ha inaugurato eventi a Bologna, Verona, Rimini, Napoli, Milano. E non ha perso tempo Ice Agenzia, perche' da qui a fine anno sosterremo 53 manifestazioni fieristiche internazionali in Italia e porteremo le aziende italiane in oltre 90 fiere nel mondo', ha dichiarato Ferro.

