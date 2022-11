Ice: ancora insieme ad Alibaba.com a supporto delle pmi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 nov - Forti del successo registrato lo scorso anno con oltre 1.000 aziende italiane che hanno utilizzato la piattaforma per avviare o sviluppare il proprio export, Alibaba.com e Ice Agenzia continuano nell'impegno a supporto della digitalizzazione e dell'internazionalizzazione delle Pmi rinnovando l'accordo che consentira' ad altre 1.000 aziende di entrare nell'Italian Pavilion digitale e raggiungere cosi' oltre 200 Paesi al mondo e 40 milioni di buyers attivi sul marketplace B2B. Le aziende italiane che vogliono aderire all'Italian Pavilion - una 'fiera online' permanente che mette in contatto le aziende con i grandi distributori - tramite l'accordo possono usufruire di molti benefici. In primis, saranno finanziate da ICE per una durata di 24 mesi e godranno di un programma di formazione con supporto alla registrazione su Alibaba.com, oltre a essere guidate all'utilizzo della piattaforma per sfruttare al meglio l'opportunita' di internazionalizzazione.

com-bab

(RADIOCOR) 08-11-22 19:17:14 (0704)PA 5 NNNN