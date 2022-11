Ice: ancora insieme ad Alibaba.com a supporto delle pmi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 nov - Non da ultimo, le aziende partecipanti riceveranno da Alibaba.com un credito per finanziare gratuitamente campagne pubblicitarie in keyword advertising per generare ulteriore flusso di traffico verso la vetrina aziendale. L'Italian Pavilion e' la sezione della piattaforma appositamente dedicata alle imprese italiane e al Made in Italy. I prodotti italiani presenti su Alibaba.com, infatti, hanno registrato una crescita del +100% negli ultimi 2 anni, oltre ad aver suscitato un grande e crescente interesse nei confronti degli acquirenti presenti sulla piattaforma. Anche il successo del marketplace e' cresciuto notevolmente (+55%) sempre negli ultimi 2 anni, di pari passo con il numero di richieste mensili - in media 9.000 - che ricevono le aziende italiane. A partire dalla mission di Alibaba.com che e' quella di sostenere e facilitare l'e-commerce B2B, e' fondamentale collaborare con le aziende italiane, aiutarle a valorizzare le loro potenzialita' portando i loro prodotti ai clienti di tutto il mondo. L'importanza della partnership si inserisce in questo contesto: facilitare l'ingresso delle imprese sulla piattaforma, supportarle con attivita' di formazione, oltre a sostenerle con un team locale dedicato e guidarle concretamente verso nuove opportunita' di business. Da non dimenticare, l'importanza dei live streaming offerti da Alibaba.com che ospita 28 fiere digitali all'anno che attraggono piu' di 8 milioni di buyer. 'Continuiamo a operare per coadiuvare le Pmi esportatrici", afferma Carlo Ferro, presidente di ICE Agenzia. "Anche se durante la pandemia il numero delle imprese che esportano online e' cresciuto, ad oggi, ancora solo il 5% delle Pmi utilizza questi canali.

Aumentare questo numero e allargare il loro orizzonte di mercati e' il nostro impegno", aggiunge. 'L'Italia e' uno dei mercati piu' famosi e amati al mondo con una lunga storia di prodotti di alta qualita', il Made in Italy e' molto richiesto a livello internazionale e ogni regione si differenzia per le proprie peculiarita'', ha commentato Luca Curtarelli, Country Manager Italia, Spagna e Portogallo, Alibaba.com. 'Il nostro obiettivo e' fare in modo che le aziende locali siano presenti sulla piattaforma, visibili ai buyer di oltre 200 Paesi nel mondo e l'accordo con ICE e' pensato proprio per facilitare - e supportare - il loro ingresso', ha concluso.

