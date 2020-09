Iccrea: finanziamento di 10 mln con garanzia Sace a friulana Zanutta

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 set - Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha finalizzato un finanziamento di 10 milioni di euro, assistito da garanzia SACE ai sensi del Decreto Liquidita', a beneficio di Zanutta SpA.

L'operazione ha visto la costituzione di un pool, di cui e' capofila Iccrea BancaImpresa - la Banca corporate del Gruppo - e a cui hanno aderito Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia e 7 BCC del Friuli Venezia Giulia e del Veneto: Banca di Udine, BCC di Staranzano e Villesse, Banca della Marca, Banca Annia, Banca Patavina, BCC Pordenonese e Monsile e CrediFriuli.

Il finanziamento, garantito da SACE in tempi brevi attraverso Garanzia Italia, prevede una durata di 72 mesi con un preammortamento di 12 mesi ed e' finalizzato a sostenere nuovi investimenti aziendali.

La Zanutta SpA, azienda friulana avviata nel 1952 in provincia di Udine (a Carlino), e' leader nel triveneto nella produzione e fornitura di materiali per l'edilizia e per l'arredo casa. Realta' solida e in continua crescita, e' presente con 26 punti vendita nel Nord Est e con uno showroom in Francia, a Parigi.

