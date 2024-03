Ibm: in Italia una violazione dei dati costa 3,5mln, inaugura la nuova Cyber Academy -2

Formera' 2.200 persone l'anno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 mar - 'Il governo - ha aggiunto Urso - e' consapevole di quanto importante sia questa materia che si inquadra anche nell'utilizzo piu' appropriato delle tecnologie emergenti, dell'intelligenza artificiale, dello spazio e della meccanica quantistica.

Argomenti che sono stati al centro del G7 di Verona e di Trento.

Per rendere il nostro Paese resiliente rispetto al rischio cibernetico, "occorre investire in persone e tecnologie.

Occorre - ha dichiarato il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi - , in altri termini, sviluppare le competenze digitali, sia attraverso i classici percorsi del nostro sistema educativo, sia attraverso l'impegno dei grandi player dell'economia digitale, esattamente come sta avvenendo grazie allo sforzo di Ibm. Quando questa formazione riesce poi ad avvantaggiarsi di simulazioni informatizzate in grado di creare situazioni realistiche di attacco e difesa, a fini esercitativi, utilizzando anche strumenti di intelligenza artificiale, riteniamo allora che siano stati creati tutti i presupposti per un reale avanzamento sulla strada della cybersicurezza, a beneficio di tutti, pubblica amministrazione, cittadini e imprese'.

La minaccia di attacchi informatici, spiega Stefano Rebattoni, presidente e amministratore delegato di Ibm Italia, "e' uno dei maggiori rischi che le imprese e i Paesi si trovano ad affrontare oggi, in un mercato sempre piu' complesso per gli impatti determinati dalla geopolitica e da un'evoluzione tecnologica epocale. Per affrontare queste sfide e' necessario che, a fianco dell'adozione delle migliori soluzioni tecnologiche, si promuova un cambiamento culturale: solo un capitale umano adeguatamente formato e preparato potra' infatti fare la differenza, nell'affrontare i rischi cyber cosi' come nel guidare in modo responsabile l'Ai'.

Considerando che quasi il 40% dei cittadini italiani non si preoccupa o non fa nulla per i rischi legati alla sicurezza informatica e che il 43% della classe dirigente non ha mai ricevuto alcuna formazione (secondo uno studio di iCom), e' piu' che mai urgente sostenere la creazione di una maggiore consapevolezza. Situato nel centro di Roma, a regime, il centro sara' in grado di formare circa 2.200 persone all'anno, grazie anche alle collaborazioni con il laboratorio Ibm Research di Zurigo e degli esperti di Sistemi Informativi, societa' del Gruppo Ibm, che ha investito sulle competenze digitali a Rieti in collaborazione con la Regione Lazio.

