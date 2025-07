Iata: domanda passeggeri cresciuta del 2,6% in giugno su base annua

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 lug - La domanda totale passeggeri e' aumentata in giugno del 2,6% rispetto all'anno precedente. La capacita' totale e' cresciuta nel periodo del 3,4%. Lo rivelano i dati pubblicati oggi dalla Iata secondo cui il fattore di carico globale si e' attestato all'84,5%, in calo di 0,6 punti percentuali. La domanda internazionale e' cresciuta del 3,2%, con una capacita' in aumento del 4,2%. Il fattore di carico internazionale e' stato dell'84,4% (-0,8 punti percentuali). La domanda domestica e' invece aumentata dell'1,6%, a fronte di una crescita della capacita' del 2,1%. "A giugno, la domanda di trasporto aereo e' aumentata del 2,6%, un ritmo piu' lento rispetto ai mesi precedenti, influenzato dalle tensioni militari in Medio Oriente. Poiche' la crescita della domanda non ha tenuto il passo con l'aumento della capacita', i fattori di carico sono leggermente calati. Tuttavia, con un valore dell'84,5% a livello globale, restano su livelli molto alti. E considerando che ad agosto la capacita' aumentera' solo dell'1,8%, e' probabile che i fattori di carico restino vicini ai recenti massimi storici' ha dichiarato Willie Walsh, Direttore Generale della Iata.

