IA: Urso, a marzo l'Italia presiedera' un G7 dedicato -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 nov - "Siamo di fronte - ha sottolineato Urso - a una vera e propria rivoluzione industriale, che e' anche una grande sfida, forse la piu' importante e significativa che abbiamo davanti a noi.

Vi sono grandissime opportunita' ma anche grandi rischi che i cittadini, come mostrano i sondaggi, avvertono. Perche' dobbiamo affrontare, sostanzialmente, quella che una volta era fantascienza, che diventa realta': il dominio possibile della tecnica sull'uomo. Per questo siamo qui a Londra ed e' importante che lo sia il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, perche' l'Italia vuole essere al centro di questa sfida con la nostra visione antropocentrica, che pone sempre al centro della scienza e dello sviluppo la persona, i suoi diritti, le sue liberta'". Quanto alla difficolta' di avere un quadro normativo efficace rispetto a una materia in continua evoluzione, per Urso "il diritto deve prevenire rischi. Non a caso il Presidente Biden lunedi' scorso ha emanato un ordine esecutivo sull'intelligenza artificiale. E il premier britannico Sunak ha istituito una fondazione per la sicurezza sull'intelligenza artificiale. Noi dobbiamo gia' preparare il contesto e soprattutto tutelare i diritti dei cittadini'. Il ministro ha messo inoltre l'accento sull'importanza di realizzare 'un'alfabetizzazione di massa', per 'rendere consapevoli i cittadini italiani, europei e del mondo di come confrontarsi, di come riconoscere l'intelligenza artificiale'.

fil

(RADIOCOR) 02-11-23 10:25:22 (0250) 5 NNNN