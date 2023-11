IA: Rome Busines School, per imprese creativita' e relazionalita' elementi chiave -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 nov - Secondo la ricerca, 'la crescita economica e' trainata in Italia dalle aziende tecnologiche. In Italia, ci sono circa 14.708 start-up innovative registrate a fine 2022, i dati rivelano una crescita cumulata nel periodo 2013-2022 pari al +879%, circa +28,8% l'anno. Tali aziende si concentrano soprattutto nei settori dei servizi di informazione e comunicazione (50,6%), nelle attivita' professionali, scientifiche e tecniche (23,1%) e nella manifattura (14,5%)'.

'Esaminandone le dinamiche - ha ragionato Mancini -, osserviamo che nel 2013 le start-up con un valore della produzione inferiore a 100 mila euro rappresentavano il 67,5%, ma grazie agli avanzamenti tecnologici e l'evoluzione del mercato, oggi sono solo il 27%. Crescono di piu' in numero di startup innovative con valore di produzione tra 1 e 5 milioni di euro (da 13 nel 2013, a 2263 nel 2022, +25,7%), mentre sono solo lo 0,3% quelle con valore di produzione superiore ai 50 milioni. La restante parte ha valori della produzione compresi tra 100 mila euro e 50 milioni di euro, il 48,7%'.

Ha proseguito il direttore del centro di ricerca: 'Le startup in Italia aumentano ma non crescono di dimensioni: per avviarne una, ci vogliono circa 4.155euro, una cifra 10 volte superiore rispetto alla Germania (466euro). La Lombardia detiene il primato di startup innovative del Paese (26,8%), seguono Lazio (11,6%) e Campania (8,9%)', ha concluso il suo intervento Mancini.

