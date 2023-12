Hydrogen Valley: appello del comparto a istituzioni per lo sviluppo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 dic - Si parte dal trasporto pubblico locale per indicare come sviluppare in Italia le Hydrogen Valley come quella di Modena, fortemente sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna. L'obiettivo e' promuovere un approccio strategico che vada oltre il semplice supporto finanziario, focalizzandosi sull'armonizzazione delle normative e sulla semplificazione degli iter autorizzativi. Elementi che si integrano con una visione di sviluppo che considera inscindibili i mezzi di trasporto, come le flotte di bus alimentati a idrogeno, dalle infrastrutture necessarie. Tale integrazione e' cruciale, soprattutto per quanto riguarda l'idrogeno, che necessita di una forte interconnessione infrastrutturale. Inoltre, si punta all'integrazione tra diversi settori e tipi di mobilita', massimizzando l'efficienza degli investimenti.

Questa strategia si allinea con le attuali tendenze in Europa, dove i bus a idrogeno sono gia' una realta' in molti paesi (Italia inclusa). Con i fondi del piano di mobilita' sostenibile e del Pnrr, si prevede un'estensione di queste pratiche in varie citta' italiane, portando con se' sia sfide che opportunita'.

Questi gli appelli alle istituzioni del position paper di Asstra - Associazione Trasporti e H2It - Associazione Italiana Idrogeno, presentato a Bologna lunedi' 4 dicembre durante il 1 Convegno Nazionale Idrogeno nel Trasporto Pubblico su gomma che Asstra e H2It sottopongono alle istituzioni per sviluppare il comparto.

