Hydro Extrusion: Mimit, trattativa in esclusiva per sito di Feltre (Belluno)

Nuovo tavolo convocato per il 6 agosto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 lug - Per Hydro Extrusion Italy e' in corso una trattativa in esclusiva con un primario operatore industriale del settore dell'alluminio, individuato tra i cinque soggetti che avevano manifestato interesse per la reindustrializzazione del sito di Feltre (Belluno). Lo comunica il Mimit al termine del tavolo sul futuro della societa' norvegese attiva nella produzione di alluminio a basse emissioni di carbonio e nelle soluzioni per le energie rinnovabili. L'annuncio e' stato fatto dall'azienda, supportata dall'advisor BDO, al quale hanno partecipato anche le organizzazioni sindacali e gli esponenti delle istituzioni locali (Regione del Veneto, Provincia di Belluno e Comune di Feltre). Alla luce di tale aggiornamento, il Mimit ha invitato l'azienda e il soggetto industriale ad avviare un immediato confronto, al fine di garantire la massima trasparenza e il corretto svolgimento del percorso, con l'obiettivo di tutelare l'occupazione e salvaguardare le competenze e il know-how presenti sul territorio bellunese.

Il tavolo e' stato aggiornato al prossimo 6 agosto.

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