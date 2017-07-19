Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Hydro Extrusion: Mimit, trattativa in esclusiva per sito di Feltre (Belluno)

            Nuovo tavolo convocato per il 6 agosto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 lug - Per Hydro Extrusion Italy e' in corso una trattativa in esclusiva con un primario operatore industriale del settore dell'alluminio, individuato tra i cinque soggetti che avevano manifestato interesse per la reindustrializzazione del sito di Feltre (Belluno). Lo comunica il Mimit al termine del tavolo sul futuro della societa' norvegese attiva nella produzione di alluminio a basse emissioni di carbonio e nelle soluzioni per le energie rinnovabili. L'annuncio e' stato fatto dall'azienda, supportata dall'advisor BDO, al quale hanno partecipato anche le organizzazioni sindacali e gli esponenti delle istituzioni locali (Regione del Veneto, Provincia di Belluno e Comune di Feltre). Alla luce di tale aggiornamento, il Mimit ha invitato l'azienda e il soggetto industriale ad avviare un immediato confronto, al fine di garantire la massima trasparenza e il corretto svolgimento del percorso, con l'obiettivo di tutelare l'occupazione e salvaguardare le competenze e il know-how presenti sul territorio bellunese.

            Il tavolo e' stato aggiornato al prossimo 6 agosto.

            Com-Fla-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 20-07-26 18:13:07 (0506)ENE 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.