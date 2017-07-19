HTSI: sfilata del 29 ottobre alle 10.30 all'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze

Progetto in collaborazione con la Fondazione Meyer (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 ott - Ci sono esperienze che non si limitano a essere raccontate. Chiedono di essere vissute, condivise, trasformate in occasioni di incontro capaci di lasciare un segno. E' questa la visione che ispira le serie iniziative in cui HTSI continua a vivere oltre le pagine del giornale, dentro la vita reale e accanto alla sua community, organizzando dibattiti, incontri, eventi che parlano dei valori del brand: solidarieta', cultura del fare, condivisione delle esperienze e una bellezza che non e' soltanto estetica, ma capace di generare benessere, relazioni e senso di appartenenza. L'appuntamento piu' significativo e' in programma il 29 ottobre alle 10.30 all'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, dove HTSI realizzera' con la Fondazione Meyer la Passerella dei sogni, un progetto nato da un anno di laboratori creativi con i piccoli pazienti. Un'iniziativa che scaturisce da una domanda semplice e profonda: come si puo' continuare a coltivare l'immaginazione quando la quotidianita' e' scandita da esami, terapie e percorsi di cura? Per un anno, nei laboratori della Ludobiblio dell'ospedale, i piccoli pazienti sono diventati stilisti! Hanno disegnato, ritagliato, cucito, incollato e immaginato. Hanno trasformato stoffe, carta, colori e materiali semplici in oggetti straordinari: scarpe capaci di far volare, mantelli dell'invisibilita', corone magiche, cappelli che allontanano i cattivi pensieri e abiti pensati per affrontare senza paura ogni avventura. Creazioni nate dalla fantasia, ma soprattutto dal desiderio di continuare a sognare.

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(RADIOCOR) 11-10-26 10:23:29 (0135) 5 NNNN