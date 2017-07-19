Hotel: fondo inglese scommette sull'Italia, oltre 600 mln $ in prestiti (Ft)

in azione il miliardario inglese Chris Hohn con il suo Tci (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 ago - Tci - fondo londinese del miliardario britannico Christopher Hohn - ha investito circa 636 milioni di dollari in prestiti legati ad alcuni dei principali hotel di lusso italiani, puntando sulla capacita' del settore di continuare ad aumentare le tariffe grazie alla forte domanda internazionale e alla scarsita' di immobili di pregio nelle localita' piu' richieste.

La posizione piu' rilevante riguarda il Danieli di Venezia, secondo quanto emerge da una lettera agli investitori visionata dal Financial Times. Sulla struttura, infatti, Tci detiene una quota di un finanziamento da 392 milioni di dollari. Seguono il Caesar Augustus di Capri con 132 milioni, il Six Senses sul lago di Como con 74 milioni e il Mandarin Oriental di Milano con 38 milioni. Tutti gli alberghi fanno capo al gruppo immobiliare italiano Statuto.

Tci vanta un portafoglio complessivo da circa 77 miliardi di dollari. Il fondo non ha concesso direttamente i finanziamenti, ma ha rilevato quote di prestiti originati da una societa' di private credit guidata dall'investitore Martin Frass-Ehrfeld, nella quale Tci possiede una partecipazione e del cui comitato investimenti fa parte lo stesso Hohn.

La crescita della domanda alberghiera in Italia ha aumentato anche la competizione tra gli investitori per un numero limitato di immobili di alto profilo, dai palazzi storici di Roma, Milano e Venezia alle strutture sul lago di Como e sulla Costiera Amalfitana. Il Danieli, per esempio, e' interessato da un'importante ristrutturazione dopo il passaggio della gestione da Marriott a Four Seasons, con il completamento dei lavori previsto il prossimo anno.

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(RADIOCOR) 18-08-26 10:15:28 (0220) 5 NNNN