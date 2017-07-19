Hospitality Award 2026: vincono Mochela e Ooom Homely Suites

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 lug - Sono Mochela di Rovereto e Ooom Homely Suites di Lecce i vincitori di 'Hospitality Award - Note di Inclusivita' e Accoglienza', il contest promosso da Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza.

La manifestazione e' stata organizzata da Riva del Garda Fierecongressi in collaborazione con Wmf (We Make Future). I due progetti sono stati premiati per aver messo "musica, comfort acustico e tecnologia al servizio del benessere, dell'inclusione e della relazione con gli ospiti", spiega una nota.

Dal Trentino alla Puglia, le due realta' interpretano il tema del suono in modo diverso: Mochela lo utilizza come strumento di comunita' e inclusione sociale, mentre Ooom Homely Suites usa "tecnologia, accessibilita' e progettazione dell'esperienza". 'Il suono influisce sul comfort, sulla qualita' delle relazioni e sul modo in cui le persone vivono e percepiscono un luogo', ha commentato in una nota Giovanna Voltolini, group exhibition manager di Riva del Garda Fierecongressi. Cosi' i due vincitori 'dimostrano come musica e ambiente sonoro possano diventare elementi distintivi dell'accoglienza', ha aggiunto.

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(RADIOCOR) 04-07-26 18:34:20 (0387) 5 NNNN