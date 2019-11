Hong Kong: prevede primo calo Pil dal 2009 a causa delle proteste

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 nov - A causa delle proteste in corso da mesi, che hanno danneggiato le imprese e spinto l'economia locale in recessione, Hong Kong prevede un Pil in contrazione nel 2019. Sarebbe la prima volta che accade dal lontano 2009. Il governo di Hong Kong, infatti, ha rivisto le previsioni del Pil per il 2019 con una contrazione dell'1,3%, da una precedente previsione fatta ad agosto per una crescita fino all'1%. Il Pil del terzo trimestre della citta' e' calato del 2,9% anno su anno. Gli incidenti e le proteste, spiega il governo, 'con l'intensificarsi della violenza negli ultimi mesi hanno tenuto lontano i turisti' 'pesato sulla domanda di consumi locali', deprimendo l'economia.

