Hnh Hospitality: ricavi 2023 a 105,7 mln (+47%), Ebitda cresce a 16,2 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 22 nov - Il cda di Hnh Hospitality, tra i principali operatori indipendenti italiani nel settore dell'hotellerie a 4 e 5 stelle, ha diffuso il preconsuntivo dell'anno fiscale chiuso lo scorso 31 ottobre 2023, registrando un volume degli affari complessivo delle gestioni dirette pari a 105,7 milioni di euro, in crescita del 47% rispetto a quello dell'esercizio precedente (71,4 milioni).

L'ebitda ammonta a 16,2 milioni di euro, con un ebitda margin pari al 15,3% in aumento consistente se paragonato ai 10,2 milioni del 2022, quando il margin era pari al 14,3%.

"Le positive performance finanziarie - si legge in una nota della societa' - sono il riflesso di un progressivo accrescimento del tasso di occupazione delle camere continuato in questi anni post Covid e passato dal 41,3% del 2021 al 64,2% del 2022 al 73,5%registrato nel 2023. Un andamento analogo e' stato registrato per il prezzo medio di vendita delle camere con l'aumento da 143 euro (2022) a 158,2 euro nel 2023".

Dopo l'importante rafforzamento nel 2022 con l'apertura di Almar Giardino di Costanza, in Sicilia, il 2023 ha visto una nuova apertura, il Pullman Almar Timi Ama Resort& Spa di Villasimius in Sardegna. Grazie a questa ultima acquisizione, il segmento dei Resort di Lusso nel 2023 ha aumentato il proprio peso all'interno del portafoglio, passando dal 25% del fatturato nel 2022 al 31%nel 2023. Anche nel confronto con l'anno precedente a parita' di perimetro, l'aumento del fatturato e' stato pari al 30%.

'Per il 2024 - ha detto Luca Boccato, Ad di HNH Hospitality - prevediamo un'ulteriore crescita del fatturato, a parita' di perimetro, grazie ad un aumento, pur marginale, sia dell'occupazione che del prezzo medio di vendita delle camere. Stiamo lavorando per annunciare presto trenuove aperture nel segmento business e city hotels. Amplieremo ulteriormente il nostro portafoglio, sia con riferimento alle destinazioni che ai brand con i quali collaboriamo in una logica di sviluppo sempre piu' multibrand'.

