Hines: conclusa offerta e locazione Spiga 26, via a spazio temporary e ristorante

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 feb - Si e' conclusa la locazione degli spazi di Spiga 26, il nuovo hub creativo di cui la societa' di sviluppo e gestione immobiliare Hines e' investitore e development manager. Nato dalla riqualificazione dello storico Palazzo Pertusati, nel cuore del Quadrilatero di Milano, Spiga 26 e' stato scelto da brand e clienti internazionali. In particolare, negli spazi apriranno la nuova location del ristorante "Il Baretto" e un'area dedicata all'allestimento di temporary shop per brand innovativi tra fashion e design, gia' scelta da Boyy e Diesel Living with Moroso. "Il Baretto" aprira' a febbraio 2023 e si estendera' su una superficie complessiva di oltre 550 metri quadrati. Il ristorante e lo spazio temporary completano l'offerta multi-esperienziale di Spiga 26, che nei 3.000 metri quadrati retail su tre livelli gia' ospita altre realta' del lusso e della moda, tra cui Moschino, Sergio Rossi, Peserico, Borsalino, Drumhor, Baldinini, e il nuovo headquarter milanese di Kering negli spazi direzionali di circa 7.000 metri quadrati. "La nostra mission di sviluppare progetti immobiliari volti a valorizzare e riqualificare luoghi ed edifici iconici in ottica sostenibile ha raggiunto un nuovo importante traguardo con l'hub creativo Spiga 26, che ha ora completato la locazione degli spazi", ha detto Mario Abbadessa, senior managing director country head di Hines Italy. L'intero immobile, in cui Hines ha investito in joint venture con un fondo pensione olandese nel 2019, attraverso un fondo di investimento immobiliare gestito da Savills Investment Management Sgr, e' stato oggetto di un intervento di ristrutturazione sulla base di un progetto curato da Scandurra Studio Architettura e Sce Project e realizzato da Ldb come general contractor.

