Hiab: Mimit, tre proposte per reindustrializzazione stabilimento Statte

Urso, possibile soluzione vertenza gia' prossime settimane (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 ott - Novita' al Mimit nella vertenza Hiab, azienda svedese specializzata nella produzione di attrezzature per il sollevamento e la movimentazione delle merci, con due stabilimenti produttivi in Italia, uno a Bologna e uno a Statte, in provincia di Taranto. Durante l'incontro, spiega una nota del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che si e' svolto alla presenza dei rappresentanti di Hiab, delle istituzioni locali e delle organizzazioni sindacali e datoriali, e' emerso che tre realta' industriali hanno manifestato interesse a presentare proposte per il percorso di reindustrializzazione dello stabilimento di Statte, offrendo nuove prospettive per affrontare e superare la crisi in corso. "Ci avviciniamo alla definizione di una soluzione condivisa, con l'obiettivo di addivenire a una possibile soluzione della vertenza gia' nelle prossime settimane", ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Il tavolo di aggiornamento e' fissato per il prossimo 27 novembre, data in cui si attendono ulteriori sviluppi decisivi per il futuro occupazionale e produttivo dello stabilimento.

