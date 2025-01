Hiab: Mimit, prosegue confronto per soluzione a chiusura sito pugliese

Individuato advisor per la ricerca di potenziali acquirenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 gen - Prosegue l'interlocuzione tra il Mimit, Hiab e i sindacati per arrivare a una soluzione che preservi l'aspetto industriale e occupazionale dello stabilimento di Statte (Taranto), dove il gruppo - fornitore mondiale di attrezzature per la movimentazione dei carichi su strada - produce gru. Come indicato in una nota del ministero delle Imprese e del Made in Italy, durante l'incontro di oggi, che si e' svolto a Palazzo Piacentini, alla presenza dell'azienda, dei rappresentanti della Regione Puglia e delle organizzazioni sindacali, e' emerso che la produzione nello stabilimento in provincia di Taranto e' garantita fino a fine febbraio e che l'azienda ha individuato l'advisor per prendere contatti con potenziali acquirenti interessati a subentrare alla proprieta'. I prossimi passi riguardano l'apertura della procedura di reindustrializzazione (legge 234/21) e la discussione del piano industriale. Le parti hanno concordato che una volta conclusi questi step si terra' un nuovo incontro al Mimit alla presenza anche dell'advisor.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 30-01-25 14:07:37 (0517) 5 NNNN