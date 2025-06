Hiab: Mimit, due manifestazioni di interesse per sito di Statte in Puglia

Nuovo incontro il 15 settembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 giu - Nuovo incontro di aggiornamento al Mimit sulla vertenza che riguarda Hiab, azienda svedese attiva nella produzione di attrezzature di sollevamento e movimentazione, con tre stabilimenti produttivi in Italia: due a Bologna e uno a Statte, in provincia di Taranto. A seguito della decisione di cessare le attivita' nel sito pugliese, la proprieta', su sollecitazione del ministero delle Imprese e del Made in Italy e delle organizzazioni sindacali, ha deciso di avviare un percorso di reindustrializzazione.

Durante l'incontro odierno, alla presenza dei rappresentanti di Hiab, delle istituzioni locali e delle organizzazioni sindacali e datoriali, l'advisor incaricato dall'azienda ha riferito che sono gia' pervenute due manifestazioni di interesse per rilevare l'impianto tarantino e avviare un percorso di reindustrializzazione.

La proprieta' ha inoltre confermato di aver accolto positivamente l'invito del Mimit a rafforzare ulteriormente il mandato dell'advisor, con l'obiettivo non solo di valutare le proposte attualmente in essere, ma anche di avviare una ricerca attiva sul mercato per individuare nuovi soggetti compatibili con il rilancio industriale e occupazionale dello stabilimento. I vertici dell'azienda hanno inoltre accolto la richiesta del Ministero di prorogare il contratto di affitto del sito pugliese, estendendolo fino alla fine di gennaio, al fine di mantenere unite competenze, le linee produttive e l'intero impianto in una fase cruciale per la ricerca del nuovo acquirente.

Al termine del tavolo, il Mimit ha aggiornato il sindaco di Statte, Fabio Spada, sull'evoluzione della situazione aziendale e ha confermato il massimo impegno nel supporto per la ricerca di una soluzione industriale e occupazionale della crisi in essere, annunciando la riconvocazione delle parti il 15 settembre.

Com-Sim

