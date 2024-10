Hera: rafforza partnership con Panasonic Industry per diffusione di NexMeter

Sul mercato internazionale ed europeo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 ott - Il Gruppo Hera, tra le maggiori multiutility italiane, e Panasonic Industry Europe, societa' operativa della multinazionale giapponese, rafforzano la propria collaborazione estendendo l'accordo commerciale per la diffusione dell'innovativo contatore NexMeter della multiutility anche al mercato europeo della distribuzione gas, con possibili prospettive future di partnership anche con operatori mondiali. Il piano di installazione previsto dal Gruppo ha portato all'installazione di circa 300mila contatori prevalentemente in Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, aree classificate ad alto rischio sismico. Grazie alla combinazione delle sue funzionalita' avanzate e alla sua elettrovalvola, il contatore e' in grado di individuare le perdite gas presso le abitazioni degli utenti finali, interrompere l'erogazione in caso di fughe pericolose e allertare i centri di pronto intervento in completa autonomia.

