Hera: accordo da 20 mln con GranTerre e Cpl Concordia per efficienza energetica in alimentare

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 mar - La carbon neutrality e l'efficientamento dei processi produttivi sono oggi due dei principali driver dello sviluppo industriale, ed e' in questa logica che GranTerre, tra i principali player del food made in Italy e leader nella produzione di salumi e formaggi stagionati, e il Gruppo Hera, una delle maggiori multiutility italiane, hanno firmato un accordo quadro per la decarbonizzazione per mettere al servizio del gruppo alimentare le competenze della multiutility. L'accordo ha un un potenziale di efficientamento per realizzare il quale sono previsti investimenti per circa 20 milioni di euro nei prossimi 5 anni. GranTerre, titolare di marche quali Teneroni, Parmareggio, Senfter e molte altre con 18 sedi produttive in Italia e una base logistica tra le piu' avanzate, ha l'obiettivo di imprimere un'accelerazione al proprio percorso di sostenibilita' e realizzare un elevato numero di impianti in grado di migliorare l'efficienza energetica e la resilienza dei processi produttivi. Per studiarli, progettarli e realizzarli al meglio, Hera Servizi Energia unira' le proprie competenze a quelle di Cpl Concordia, altro grande soggetto industriale del territorio, specializzato nella progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi energetici.

Com-Pan

(RADIOCOR) 07-03-23 12:19:04 (0295)ENE,FOOD,UTY 5 NNNN