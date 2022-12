Healthcare Summit: Celli, componentistica in ritardo, prorogare Industria 4.0

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 dic- Imprese in affanno per via dei ritardi nell'approvvigionamento della componentistica. E un appello al Governo affinche' nel decreto Milleproroghe ci sia la possibilita' di far slittare le scadenze relative ai benefici fiscali riferiti a Industria 4.0 applicati anche all'industria sanitaria dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023. La richiesta-auspicio e' partita, nel corso dell'undicesima edizione dell'Healthcare Summit de Il Sole 24 Ore da Andrea Celli, Amministratore Delegato di Philips Italia che ha sottolineato la grande opportunita' rappresentata dal Pnrr e dalle risorse: 'Vanno spese e non si possono perdere'. In questo scenario non mancano le criticita' e gli elementi di rischio. Come quelli legati all'approvvigionamento della componentistica che 'arriva dalla Cina', oppure il problema dell'energia e 'la domanda eccessiva che non riesce a dare risposte'. 'Il mondo dei produttori di medical device - ha aggiunto Celli - sta soffrendo per la mancanza di componentistica. Tutte le consegne rischia di non essere rispettate'. Con tempi che si dilatano notevolmente. 'Se prima i tempi di consegna erano di 45-60 giorni - ha aggiunto - oggi si arriva a un anno'.

