Hanetf: la corsa dell'oro tra tensioni geopolitiche e incertezze - PAROLA AL MERCATO

di Tom Bailey* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 gen - "Dietro l'ennesimo record per il prezzo dell'oro c'e' un vero e proprio ventaglio di fattori. Il piu' immediato e' la risposta alla crisi in corso sulla Groenlandia: in fasi di rischio geopolitico, dopo l'incostanza mostrata da Trump nei giorni scorsi, l'oro e' tornato a svolgere il suo ruolo di bene rifugio. Se e' vero che le tensioni internazionali fanno da sfondo ormai da anni, uno scenario in cui un Paese della NATO minaccia un altro membro con l'annessione ha rappresentato 'un salto di qualita''. A questo, si aggiunge il potenziale contraccolpo economico di un'eventuale guerra commerciale a tutto campo tra Stati Uniti ed Europa legata alla vicenda, e anche qui, continua a dominare l'incertezza di cosa accadra'.

Allo stesso tempo, non va dimenticato quanto accaduto la scorsa settimana attorno alla Federal Reserve. L'indagine sulla Fed viene letta come una forma di pressione politica e riaccende i timori sulla capacita' della banca centrale di preservare la propria indipendenza operativa. Se la Fed fosse percepita come meno autonoma, ne risentirebbe la fiducia nel dollaro e negli asset denominati in dollari, come i Treasury.

Crescono inoltre le preoccupazioni degli investitori per la posizione fiscale dei Paesi sviluppati. In questi giorni i riflettori sono puntati sui rendimenti obbligazionari giapponesi, per via dell'impennata particolarmente marcata, ma l'aumento dei rendimenti a lungo termine e' un fenomeno globale.

Il mondo e' attraversato da rischi diffusi: dal disordine geopolitico a livelli di debito crescenti e difficilmente sostenibili nelle economie avanzate. Ma ora si affaccia anche un'ombra di dubbio sull'affidabilita' dei tradizionali beni rifugio come il dollaro e i titoli di Stato statunitensi. Di conseguenza, gli investitori cercano alternative affidabili, come il metallo giallo'.

*Head of ETF Research di HANetf "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

