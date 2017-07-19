Haiki+: ottiene 2,8 mln da Regione Lombardia per recupero materie prime critiche

Tramite la controllata Haiki Electrics (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 gen - Haiki+, societa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che la controllata Haiki Electrics si e aggiudicata dalla Regione Lombardia, nell'ambito del bando 'Ri.Circo.Lo. Step', contributi per circa 2,8 milioni di euro, su due progetti innovativi per il recupero di indio e terre rare da pannelli Lcd (progetto Rhino) e per l'estrazione di Metalli del Gruppo Platino da Raee e rifiuti del settore automotive (progetto Parrot). Il progetto Rhino, con contributi regionali per circa 1,8 milioni, vuole recuperare le materie prime critiche, in particolare, Indio e Terre Rare ottenuti dal riciclaggio di prodotti a fine vita del Raee (tv & monitor del raggruppamento R3) e delle componenti ottenute dal pretrattamento di questi rifiuti. Il progetto Parrot 4, che ha contributi regionali per circa 1 milione, si riferisce allo sviluppo di un sistema pilota per recuperare i metalli gruppo platino, principalmente platino, palladio e iridio.

Com-Pan

(RADIOCOR) 14-01-26 12:49:52 (0309) 5 NNNN