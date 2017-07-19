Guardia Finanza: Trotta, focus su cripto nei corsi Scuola economico-finanziaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 nov - La Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza ha tra i fiori all'occhiello "il corso per investigatore economico-finanziario" spiega il comandante della Scuola, il generale di divisione Giancarlo Trotta, interpellato da Radiocor dopo la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico caratterizzato dalla consueta presenza del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e, per la prima volta, del Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, che ha espresso parole di elogio per il Corpo. Il progresso tecnologico favorisce anche nuove attivita' illecite ha ricordato nella prolusione Panetta, e la Scuola, spiega l'alto ufficiale delle Fiamme Gialle, aggiorna di continuo i suoi corsi: "ci sono corsi che approfondiscono l'utilizzo delle criptovalute e delle stablecoin grazie ai nostri docenti tenendo conto dell'esperienza che ci arriva dal mondo esterno". Altra novita' e' un corso sulla sicurezza cibernetica. "La Scuola vuole essere un supporto alle attivita' operative dei nostri reparti quindi noi ascoltiamo i suggerimenti di tutti anche da parte di chi sta affrontando situazioni complesse in servizio e ci riporta eventuali difficolta' che incontra sul territorio". La Scuola della Guardia di Finanza organizza oltre 100 corsi residenziali l'anno cui partecipano piu' di 3mila militari del Corpo.

La Scuola, che ha sede in un monumentale complesso costruito nel Ventennio ad Ostia, e' vanta numerose collaborazioni internazionali: e' International Academy for Tax Crime Investigation dell'Ocse, Partnership Academy dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex). Dal settembre 2023, inoltre, e' stata riconosciuta quale Academy di Eppo, l'Ufficio del Pubblico Procuratore Europeo, istituito per il contrasto alle maggiori frodi in danno del bilancio dell'Unione europea e ai reati connessi.

