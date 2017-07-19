Guardia Costiera: Meloni, ogni giorno prezioso lavoro a fianco cittadini

Ringrazia per missione soccorso in Sardegna (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - "La missione di soccorso portata a termine dalla 4 Sezione Volo Elicotteri della Guardia Costiera di Decimomannu, intervenuta al largo della Sardegna per un'evacuazione medica urgente da una nave da crociera, e' un'ulteriore dimostrazione dell'eccellenza delle donne e degli uomini della Guardia Costiera. Grazie alla loro tempestivita', competenza e professionalita', un passeggero colpito da ictus ha potuto ricevere rapidamente assistenza medica. Alla Guardia Costiera va il ringraziamento dell'Italia per il prezioso lavoro che svolge ogni giorno, con coraggio, dedizione e spirito di servizio, al fianco dei cittadini". Lo scrive su Instagram la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

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(RADIOCOR) 11-07-26 17:25:54 (0363)GOV 5 NNNN