Gse: protocollo d'intesa con Basilicata, transizione energetica equa e innovativa

Per sviluppo rinnovabili, autoconsumo, economia circolare (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ott - La Regione Basilicata e il Gestore dei servizi energetici hanno siglato un protocollo d'intesa per rafforzare la collaborazione sul fronte della sostenibilita' e accompagnare il territorio verso una transizione energetica equa e innovativa.

L'accordo, sottoscritto dal presidente della Regione Vito Bardi, dall'assessore regionale all'Ambiente e alla Transizione energetica Laura Mongiello e dall'amministratore delegato del Gse Vinicio Vigilante, punta a mettere a disposizione di cittadini, imprese ed enti locali strumenti concreti e mirati, in grado di rispondere alle esigenze specifiche del territorio lucano.

Tra le azioni previste figurano lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'autoconsumo, l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, il sostegno alla mobilita' sostenibile e la promozione di pratiche di economia circolare. Il Gse aprira' inoltre uno sportello tecnico per guidare amministrazioni, aziende e famiglie nell'accesso agli incentivi e nei percorsi di progettazione legati alle opportunita' offerte dalla transizione energetica.

Il protocollo prevede anche lo sviluppo di un percorso congiunto di formazione rivolto a professionisti e tecnici comunali sui temi energetici di interesse, anche in relazione agli investimenti promossi dagli Enti locali.

Attenzione specifica sara' rivolta alle misure a beneficio della popolazione residente, finanziate attraverso le compensazioni ambientali garantite dalle concessionarie degli impianti estrattivi di idrocarburi presenti in Basilicata.

Bof

