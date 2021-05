Gruppo Ve'Ge': si rafforza nel Triveneto, entra nel gruppo Dado

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 mag - Gruppo Ve'Ge', primo gruppo della distribuzione moderna nato in Italia, continua a espandersi, questa volta nel Triveneto, grazie all'ingresso tra le imprese socie, da gennaio 2022, di Dado, un gruppo che da' lavoro a 460 persone, operando dal 1998 nell'area del Triveneto con 58 punti di vendita diretti ed affiliati ad insegna Eurospesa e Ideashop, oltre a 90 punti di vendita affiliati con insegna Belmarket e rifornendo all'ingrosso ulteriori 410 punti vendita clienti.

Nel 2020 Dado ha fatturato 110 milioni di euro (+24,9%).

Gruppo Ve'Ge', che a fine 2020 ha realizzato un fatturato di 11,28 miliardi di euro, con un incremento a rete corrente del 10,1%, con il nuovo ingresso salira' nel 2022 a quota 34 Imprese Mandanti, con una rete multinsegna e multi touchpoint, forte di circa 3.450 punti di vendita.

Il Gruppo si colloca al terzo posto in Italia per numero di pdv e occupa la quinta posizione nel canale Dettaglio con una quota di mercato del 7,0% (GNLC febbraio 2021 Nielsen). A livello regionale, le imprese associate a Gruppo Ve'Ge' detengono la leadership assoluta in termini di quote di mercato in Campania (26,8%), Basilicata (22,6%) e Sicilia (21,6%) e sono seconde in Veneto (12,0%) e in Sardegna (13,1%).

