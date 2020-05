Gruppo Salov: 8 mln utile 2019 e 275,7 mln ricavi, +7% vendite olio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 mag - Il gruppo Salov, attivo nel settore oleario, ha chiuso il 2019 con un fatturato netto consolidato di 275.727.000 euro derivante dalla vendita di oltre 91,1 milioni di litri, pari al 7% in piu' rispetto all'anno precedente, e un Ebitda pari a euro 14.673.000. Il gruppo ha chiuso l'esercizio con un risultato di esercizio positivo di 8 milioni di euro. Il gruppo, fondato nel 1919 con sede e sito produttivo a Massarosa, in provincia di Lucca, e' presente in 75 Paesi al mondo e l'export pesa circa il 65% dell'intero fatturato. Nel 2019 l'azienda ha registrato una decisa riduzione del ricorso a fonti esterne di finanziamento, che passano dal 68% nel 2018 al 51% del 2019, con una riduzione significativa della posizione finanziaria netta. 'L'ottimo risultato del 2019 conferma che stiamo raccogliendo i frutti degli importanti investimenti messi in campo per far crescere il Gruppo in modo sano e solido', ha commentato Fabio Maccari, amministratore delegato del Gruppo Salov. 'Il contemporaneo rafforzamento sui mercati esteri, con le nuove aperture (in Brasile, Canada e Cina), e sul mercato italiano, con nuovi importanti progetti a supporto dei nostri brand (lancio in Italia del marchio Filippo Berio), ci rende orgogliosi di essere una delle Aziende leader nel mercato mondiale dell'olio di oliva', ha aggiunto.

