Gruppo Pedrollo: controllata Linz Electric acquisisce 60% tedesca KW Generator

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 13 mag - Linz Electric, azienda del veronese appartenente al gruppo Pedrollo che progetta e produce alternatori per la generazione elettrica, ha acquisito una partecipazione del 60% in KW Generator, realta' tedesca riconosciuta per la sua tecnologia avanzata nella produzione di generatori di ultima generazione.

Il deal rappresenta la quinta acquisizione in sei anni in un percorso di espansione per linee esterne che ha visto il gruppo protagonista in Italia, negli Stati Uniti e in Spagna.

Con questa operazione, il gruppo, con un fatturato annuo di 500 milioni di euro, potenzia ulteriormente la propria business area dedicata all'Energia e consolida il suo posizionamento sui mercati internazionali.

La rete distributiva globale consolidata di Linz Electric all'interno del gruppo Pedrollo, insieme alla sua filiale diretta negli Stati Uniti, rappresenteranno inoltre un importante volano per l'apertura di nuovi mercati e segmenti di clientela per KWG.

Translink ha agito in qualita' di advisor finanziario esclusivo per Linz Electric. Il team cross-border di Translink e' stato guidato da David Strempel (Chairman e Partner) insieme a Riccardo Vito (Analyst) per Translink Italy, con il supporto di Christian Horner (Partner) per Translink Germany.

