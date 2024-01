Gruppo Pedrollo: acquisisce maggioranza della vicentina PM

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 24 gen - Il Gruppo Pedrollo, uno dei principali produttori mondiali di pompe idrauliche elettriche con sede in Italia e che ha a budget ricavi 2024 per oltre 500 mln euro, ha acquisito una partecipazione di maggioranza in PM, societa' italiana con sede a Brendola (Vi), specializzata nella produzione e di motori sommersi.

Nel 2023 PM ha ottenuto ricavi stimati a circa 22 milioni di euro, un risultato importante con previsioni di crescita per il futuro grazie alla possibilita' di poter contare sul diversificato portafoglio prodotti del Gruppo Pedrollo. Il socio fondatore di PM e attuale Ceo, Marco Petrucci, continuera' a guidarne la gestione operativa consolidando cosi' il successo e la crescita della Societa' all'interno del Gruppo Pedrollo. L'acquisizione di PM rafforzera' le capacita' e le competenze del Gruppo nei motori sommersi e garantira' a PM una piattaforma globale per incrementare le vendite dirette dei propri prodotti.

PM Technology rappresenta la quarta operazione perfezionata dal Gruppo veneto a partire dal 2019, nel quadro di una strategia mirata a verticalizzare e internazionalizzare ulteriormente il business su base globale.

Translink Italy ha agito in qualita' di financial advisor del Gruppo Pedrollo per l'acquisizione di PM. Il team e' stato guidato da David Strempel (Partner & Chairman) e supportato da Gerardo Dal Piva (Partner) e Riccardo Vito (Analyst).

