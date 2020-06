Gruppo Pam: partnership con RetailPro, sbarca in Campania

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 giu - Pam Franchising - societa' del Gruppo Pam - comunica l'accordo di Partnership con RetailPro S.p.A., una nuova realta' nel panorama del retail in Italia, che portera' la storica insegna PAM finalmente in Campania, regione assente fino ad oggi nelle logiche di espansione del Gruppo Veneto, andando cosi' a consolidare una presenza gia' affermata e riconosciuta nel resto del territorio nazionale. RetailPro S.p.A. nasce dalla partnership strategica con il Gruppo PAM, che vede la partecipazione di quest'ultimo come socio attivo, presente anche nel board. Questa nuova realta' della GDO, RetailPro S.p.A., si affaccia sul mercato del retail con investimenti pianificati per il 2020 di 20 mln di euro e un programma che prevede per gennaio 2021 l'apertura di 100 punti vendita nel sud Italia e la prospettiva di 3000 posti di lavoro per il biennio 2020-2021. Un progetto che vede le due realta' insieme, allineate nella visione e negli obiettivi, a sostegno di un territorio nuovo per Pam e caro a RetailPro, in ragione anche del fatto che e' composta da imprenditori e top management campani. RetailPro crede nel suo territorio, investendo inoltre nella costruzione di un centro Distributivo di 30.000 mq che sorgera' nella zona industriale Aversa Nord, e nello sviluppo di una cospicua rete vendita con particolare focus in Campania.

