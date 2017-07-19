Gruppo Il Sole 24 ORE: pronti per Milano Fashion Week con una offerta integrata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 set - Il sistema moda del Gruppo Il Sole 24 ORE si prepara alla Milano Fashion Week con un'offerta editoriale integrata che coinvolge stampa, magazine e televisione. Il primo appuntamento e' con il nuovo numero di HTSI, in edicola dal 18 settembre, seguito il 22 settembre dallo Speciale Moda Donna del Il Sole 24 Ore. Completa l'offerta HTSI Collection, il programma dedicato ad arte, moda e lifestyle in onda su IlSole24OreTV, il canale 63 del digitale terrestre e sempre in onda su Radio 24 il programma Essere e avere.

Arte e tempo di cura, beauty economy e scienza medica, moda e savoir-faire orafo. E' la longevita' il filo rosso del nuovo numero di HTSI, in edicola da venerdi' 18 settembre in abbinamento con Il Sole 24 Ore. Un tema che va oltre l'aspettativa di vita e diventa una chiave per leggere le trasformazioni della societa', dei consumi, delle imprese e dell'immaginario contemporaneo.

La cover traduce questa riflessione nell'incontro tra guardaroba di stagione e Alta Gioielleria, simbolo di un dialogo tra moda, memoria e artigianalita' d'eccellenza, con un viaggio nell'universo di Patek Philippe e con Magnifica ossessione, racconto di passioni, ricordi e desideri custoditi dietro un quadrante. Il tema del tempo attraversa anche gli approfondimenti dedicati alla longevity economy, che analizzano come l'allungamento della vita stia ridefinendo modelli sociali ed economici, e quelli sulla crescita della beauty economy, protagonista di una nuova serie di incontri firmata HTSI. Tra i protagonisti del numero figurano la musicista e performer Kelsey Lu, l'artista cinese Chen Man e il movement director Pat Boguslawski, mentre un reportage da Barcellona racconta le nuove geografie del collezionismo internazionale. Non mancano i viaggi, con la collezionista Silvia Fiorucci in conversazione con Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, gli itinerari nella Londra piu' inclusiva e creativa e il racconto delle Dolomiti attraverso lo sguardo del collezionista di auto d'epoca David Sydorick.

Spazio anche alla wearable art del brand africano Iamisigo, alle sfide della sostenibilita' nella moda e agli effetti della legge francese contro l'ultra-fast fashion. Completano il numero approfondimenti dedicati alla fotografia, all'arte, al design, ai nuovi linguaggi della creativita' e al tema della longevita' con un'intervista all'antropologa e demografa Sarah Harper, tra le maggiori studiose internazionali dell'invecchiamento della popolazione.

Il racconto della Fashion Week prosegue il 22 settembre con lo Speciale Moda Donna de Il Sole 24 Ore: 32 pagine dedicate a un settore che affronta una fase particolarmente complessa, caratterizzata da incertezze geopolitiche, rallentamento economico e trasformazioni nei modelli di consumo. Attraverso le testimonianze di grandi maison e realta' imprenditoriali di medie dimensioni, lo speciale analizzera' le strategie con cui il sistema moda sta affrontando le nuove sfide globali, dall'artigianalita' all'esclusivita', dal retail alle strategie multicanale, fino alla diversificazione dell'offerta. Completano lo speciale una vetrina dedicata agli orologi-gioiello, una pagina di approfondimento sul beauty e una selezione delle principali novita' per la stagione autunno-inverno curata dalla redazione di How To Spend It.

A completare il sistema moda del Gruppo Il Sole 24 ORE e' HTSI Collection, il programma dedicato ad arte, moda e lifestyle in onda su IlSole24OreTV, il canale 63 del digitale terrestre, che porta sullo schermo i protagonisti, le tendenze e i contenuti che caratterizzano l'universo editoriale di HTSI.

Last but not list il programma di Radio 24 dedicato ai consumi e alle nuove tendenze Essere e Avere con il claim Dimmi cosa compri e ti diro' chi sei. Un viaggio settimanale dai beni di largo consumo al lusso, con notizie, approfondimenti e curiosita' legate alla spesa quotidiana, allo shopping, al marketing e alla comunicazione. Essere e Avere raccoglie storie e testimonianze dal mondo della moda, del design, del retail e dei nuovi media. E con il contributo degli esperti di ricerca e analisi sui consumi, riflettori puntati sui trend emergenti, per 'leggere' la societa' e i suoi cambiamenti dal punto di vista delle nuove abitudini di consumo e di vita.

Il Sistema moda del Gruppo Il Sole 24 ORE e' un ecosistema integrato che rafforza la capacita' del gruppo di raccontare il mondo della moda e del lusso attraverso linguaggi e piattaforme complementari, offrendo a lettori e spettatori una visione autorevole e multimediale dei cambiamenti che attraversano il settore.

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(RADIOCOR) 16-09-26 13:33:44 (0360) 5 NNNN