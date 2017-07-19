Gruppo Grigolin: acquisisce Perlini Dumpers in liquidazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 10 dic - Gruppo Grigolin, realta' leader a livello nazionale ed europeo nel comparto dell'edilizia e dei materiali per le costruzioni, ha acquisito Perlini Dumpers, storico marchio dell'ingegneria meccanica italiana e riferimento internazionale nei mezzi da cava. L'operazione porta all'interno del Gruppo i mezzi Perlini, dumper rigidi e articolati progettati per cave, miniere e grandi cantieri, capaci di movimentare elevati volumi di materiale in condizioni estreme. Fondata negli anni Cinquanta a San Bonifacio (Verona), Perlini ha rappresentato per decenni un'eccellenza del Made in Italy industriale. Nel corso della sua storia, l'azienda ha prodotto oltre 12.000 dumpers, venduti globalmente e impiegati nei contesti estrattivi e infrastrutturali piu' complessi. Dopo i successi la crisi, l'asta fallimentare del 2018 e una successiva fase sotto il Gruppo Cangialeoni (Forli'), poi Perlini e' nuovamente entrata in liquidazione.

'Perlini e' un nome che ha segnato la storia della meccanica italiana e internazionale - si legge in una nota del Gruppo Grigolin. - Con questa acquisizione entriamo in possesso di mezzi di eccellenza, funzionali e strategici per il nostro business industriale. Quanto al marchio, potremo valutare in futuro se esistano le condizioni per un suo possibile rilancio, anche attraverso l'individuazione di un partner industriale qualificato. Oggi la nostra priorita' e' preservare e mettere in funzione un patrimonio che rappresenta un valore tecnico innegabile per l'intera filiera dei mezzi da cava'.

