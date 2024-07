Gruppo Gattinoni: chiude il I semestre con ricavi in crescita del 15% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 lug - La divisione Business Travel registra infatti in dettaglio un incremento del 16% rispetto al 2023, grazie anche all'integrazione di Gattinoni Business Travel con BTExpert e all'espansione del Triveneto che ha portato ad un ampliamento del portfolio clienti e del team di lavoro dell'area. La divisione Events e' in crescita del 12% per la divisione che si occupa dell'organizzazione di Eventi e che accorpa Logistics, Live Communication ed Healthcare. Dopo un 2023 da record e un obiettivo di consolidamento, la penetrazione nei settori automotive e farmaceutico favorisce la crescita a doppia cifra cosi' come l'atmosfera interna seguita all'implementazione dell'organico (circa il 30% in piu') e gli investimenti in tecnologia, sia nella parte software (gestione segreteria Grandi Eventi) sia nella creativita', che si apre a stimoli internazionali. La divisione Travel infine ha una doppia composizione al suo interno: la parte relativa al prodotto ha vissuto nel primo semestre una crescita del 15%, mentre l'attivita' sviluppata dalle agenzie di viaggi di proprieta' e del network si e' attestata sul +13%. Questo ramo ha avuto un inizio anno molto incoraggiante, un rallentamento nel mese di maggio e giugno, e una ripresa nelle ultime settimane. Gattinoni ha investito in maniera importante anche in tecnologia, con nuovi rilasci della piattaforma di prenotazione Travel B2B e B2C, e strumenti per migliorare la gestione delle segreterie di incentive, congressi e grandi eventi. Sul fronte delle risorse umane, il Gruppo ha superato le 850 unita', con nuove assunzioni che rafforzano tutte le divisioni. All'inizio del 2025 sara' inaugurata una nuova sede a Bologna, mentre a Milano da poche settimane e' gia' operativa la nuova sede della divisione Business Travel in via Fara 35. Nel primo semestre del 2024, il Gruppo Gattinoni ha inoltre implementato un articolato piano integrato di comunicazione e marketing. La strategia ha incluso mezzi tradizionali come TV, radio, stampa nazionale e locale, oltre a canali digitali e social media, azioni nelle stazioni della metropolitana e ferroviarie milanesi. Un punto di rilievo e' stato il rilancio di Radio Gattinoni, presente nei punti vendita delle agenzie del network, che diventa una web radio a disposizione sul sito gattinonitravel.it di chiunque ne voglia usufruire.

Inoltre, il Gruppo ha organizzato fam trip per le agenzie di viaggio ed eventi culturali, esperienziali per clienti corporate Business Travel ed Events.

